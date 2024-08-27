شواطئ غزة تتحول إلى مراكز إيواء بعد النزوح عدة مرات - فيديو

واضطر آلاف النازحين لنصب خيامهم على الرمال في مسعى لإيجاد مكان آمن من قصف الاحتلال ومجازره.
شواطئ غزة تتحول إلى مراكز إيواء بعد النزوح عدة مرات #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/QtosbCHrOY— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 27, 2024
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