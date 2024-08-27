شواطئ غزة تتحول إلى مراكز إيواء بعد النزوح عدة مرات - فيديو

الوكيل الإخباري- تحولت شواطئ قطاع غزة إلى مراكز إيواء بعد النزوح عدة مرات.

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واضطر آلاف النازحين لنصب خيامهم على الرمال في مسعى لإيجاد مكان آمن من قصف الاحتلال ومجازره.