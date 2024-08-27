 
الثلاثاء 2024-08-27 08:12 ص
 

 

شواطئ غزة تتحول إلى مراكز إيواء بعد النزوح عدة مرات - فيديو

نازحون غزّيون في أحد مناطق اللجوء
نازحون غزّيون في أحد مناطق اللجوء
الثلاثاء، 27-08-2024 07:13 ص

الوكيل الإخباري- تحولت شواطئ قطاع غزة إلى مراكز إيواء بعد النزوح عدة مرات.

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واضطر آلاف النازحين لنصب خيامهم على الرمال في مسعى لإيجاد مكان آمن من قصف الاحتلال ومجازره.

 

 

 

 

 
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