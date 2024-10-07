صاحب المقولة الشهيرة "بهمش" يرتقي شهيداً .. تفاصيل

وأفادت مصادر أمنية في الخليل بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو هليل في ساعات فجر اليوم الإثنين، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه.
وبحسب المصادر، تم نقل الشيخ أبو هليل إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه.
والشيخ أبو هليل هو شخصية عشائرية مناضلة معروفة في مقارعة الاحتلال وتعرض للإصابة عشرات المرات في مناسبات مختلفة، وقد أثار خبر استشهاده حالة من الغضب بين الأهالي.
واشتهر الراحل بكلمة “بهمّش” أي “لا يهم”، حيث قال هذه الكلمة الشهيرة لأحد جنود الاحتلال الذي خاطبه أن الشباب يرمونهم بالحجارة، فقال أبو هليل: “بهمش خليهم يضربوا”.
صاحب الجملة الشهيرة"بهمش".. استشهاد المسن زياد أبو هليل من مدينة دورا جنوب الخليل بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام منزله pic.twitter.com/NYa1uO4lZN— وليد الدردساوي🇵🇸𓂆 (@waleed_Emad92) October 7, 2024
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