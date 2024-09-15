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صاروخ يمني يسقط في تل أبيب.. ولا إصابات

القبة الحديدية الاسرائيلية | أرشيفية
القبة الحديدية الاسرائيلية | أرشيفية
الأحد، 15-09-2024 08:30 ص

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، إن صاروخاً «أرض-أرض» أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة دون أن يتسبب في إصابات.

وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

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وقال الجيش الإسرائيلي: «متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات».

 
gnews

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