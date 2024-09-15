صاروخ يمني يسقط في تل أبيب.. ولا إصابات

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، إن صاروخاً «أرض-أرض» أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة دون أن يتسبب في إصابات.



وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

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