صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 44,612

وذكرت "صحة غزة" في تقريرها لليوم 427 من الحرب على القطاع، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و95 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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