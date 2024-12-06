صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 44,612

02:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712461 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44,612 والجرحى إلى 105,834 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023. اضافة اعلان





وذكرت "صحة غزة" في تقريرها لليوم 427 من الحرب على القطاع، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و95 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.