 
الجمعة 2024-12-06 02:28 م
 

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 44,612

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 02:05 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44,612 والجرحى إلى 105,834 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023.اضافة اعلان


وذكرت "صحة غزة" في تقريرها لليوم 427 من الحرب على القطاع، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و95 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الصحة العالمية: لا مؤشر على تحذير قبل قصف مستشفى كمال عدوان بغزة

ارشيفية

فلسطين صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 44,612

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني: التعامل مع 1557 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

تعبيرية

عربي ودولي اسم "محمد" الأكثر شعبية للمواليد الجدد في إنجلترا وويلز

ارشيفية

أخبار محلية وزير الثقافة ينعى الفنان فيصل حلمي

الدكتور خليل العبداللات

أخبار محلية العبداللات: الرؤية الملكية تعزز حماية حقوق الإنسان

الذهب

أسواق ومال أسعار الذهب عالميا تتجه لثاني خسارة أسبوعية

تعبيرية

أسواق ومال تباين أسعار النفط عالميا بعد قرار تحالف أوبك



 




الأكثر مشاهدة