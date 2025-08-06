صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 193

10:50 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741173 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. اضافة اعلان





وأشارت "صحة غزة" إلى أن إجمالي شهداء المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.



وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.