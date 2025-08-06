صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 193

وأشارت "صحة غزة" إلى أن إجمالي شهداء المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.
وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
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