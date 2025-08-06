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صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 193

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 06-08-2025 10:50 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.اضافة اعلان


وأشارت "صحة غزة" إلى أن إجمالي شهداء المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
 
 
gnews

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