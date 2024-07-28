صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697699 الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال يرتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و241 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.ولفت إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39.324 شهيدا و90.830 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. اقرأ أيضاً الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا شمالي القدس قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق بخان يونس ورفح أردوغان: تركيا تنتظر اعتذارا من محمود عباس سي إن إن: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الأحد قوات الاحتلال تحاصر مخيم بلاطة الاحتلال يحتجز 3 شبان عند حاجز عطارة العسكري شمال رام الله