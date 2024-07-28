صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال يرتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و241 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.



ولفت إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39.324 شهيدا و90.830 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



