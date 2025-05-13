صحة غزة: الاحتلال يستهدف مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه

07:31 م

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الوكيل الإخباري- استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الغارات، مساء الثلاثاء، مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرت وزارة الصحة في غزة. اضافة اعلان





وادعى جيش الاحتلال في بيان، أنه استهدف مركز قيادة تابع لحماس تحت مستشفى غزة الأوروبي.