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صحة غزة: الاحتلال يعتقل الكادر الطبي بمستشفى كمال عدوان

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 12:05 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، اعتقال الجيش الإسرائيلي الكادر الطبي من الرجال، بالإضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه أمس الجمعة شمالي القطاع، في ظل عملية إبادة وتطهير عرقي منذ 22 يوما.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل كافة الكادر الطبي من الرجال إضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يحتجز النساء في إحدى غرف المشفى دون ماء أو طعام".

وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والأممية "التدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة بالمستشفى".

والجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انقطاع الاتصالات بالطواقم الطبية داخل مستشفى كمال عدوان إثر اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.

كذلك قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصال بهذا المستشفى الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي واعتقل منه مئات المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، وفق وزارة الصحة.

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