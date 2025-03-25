"صحة غزة": المستشفيات تواجه تحديا في توفير الدم من المتبرعين

وقالت الوزارة في بيان إن المستشفيات تواجه تحديا في توفير وحدات الدم من المتبرعين نظرا لانعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي لدى أهالي قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن أرصدة المهام الطبية الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم مستنزفة وما هو متوفر لا يلبي متطلبات العمل مع تزايد أعداد الجرحى.
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