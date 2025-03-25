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"صحة غزة": المستشفيات تواجه تحديا في توفير الدم من المتبرعين

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 25-03-2025 07:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن أن الاحتياج من وحدات الدم في المستشفيات يبلغ شهريا 8 آلاف وحدة لتغطية احتياج الجرحى والمرضى.

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وقالت الوزارة في بيان إن المستشفيات تواجه تحديا في توفير وحدات الدم من المتبرعين نظرا لانعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي لدى أهالي قطاع غزة.


وأوضحت الوزارة أن أرصدة المهام الطبية الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم مستنزفة وما هو متوفر لا يلبي متطلبات العمل مع تزايد أعداد الجرحى.

 
gnews

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