"صحة غزة": المستشفيات تواجه تحديا في توفير الدم من المتبرعين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن أن الاحتياج من وحدات الدم في المستشفيات يبلغ شهريا 8 آلاف وحدة لتغطية احتياج الجرحى والمرضى.

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وقالت الوزارة في بيان إن المستشفيات تواجه تحديا في توفير وحدات الدم من المتبرعين نظرا لانعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي لدى أهالي قطاع غزة.