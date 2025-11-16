صحة غزة: الوضع مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض

وأضاف المتحدث باسم الوزارة خليل الدقران -في بيان- إن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال مأساويا جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح أن إسرائيل تواصل منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، إضافة لمنع خروج الجرحى والمصابين للسفر لتلقي العلاج.
