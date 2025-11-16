صحة غزة: الوضع مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض

01:59 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بغزة إن الوضع الصحي بالقطاع ما زال مأساويا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن النقاط الطبية المقامة حديثا خرجت عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام بفعل المنخفض الجوي. اضافة اعلان





وأضاف المتحدث باسم الوزارة خليل الدقران -في بيان- إن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال مأساويا جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضح أن إسرائيل تواصل منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، إضافة لمنع خروج الجرحى والمصابين للسفر لتلقي العلاج.