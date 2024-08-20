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صحة غزة: الوقود في القطاع يكفي فقط لـ24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 20-08-2024 03:11 م

الوكيل الإخباري-  قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان الاحتلال أعاق دخول قافلة أممية محملة بالأدوية والوقود.

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وأضاف أن سيارات الإسعاف الآن دون وقود، مما يعيق إنقاذ الجرحى مبينا أن الوقود في قطاع غزة يكفي فقط لـ24 ساعة.


وبين أن "نقص الوقود والأدوية لا يمكّننا من إنقاذ جرحى مجازر الاحتلال وأي تأخير في التدخل يعرّض حياة المصابين للخطر".

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