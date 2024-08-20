صحة غزة: الوقود في القطاع يكفي فقط لـ24 ساعة

وأضاف أن سيارات الإسعاف الآن دون وقود، مما يعيق إنقاذ الجرحى مبينا أن الوقود في قطاع غزة يكفي فقط لـ24 ساعة.
وبين أن "نقص الوقود والأدوية لا يمكّننا من إنقاذ جرحى مجازر الاحتلال وأي تأخير في التدخل يعرّض حياة المصابين للخطر".
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