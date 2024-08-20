صحة غزة: الوقود في القطاع يكفي فقط لـ24 ساعة

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان الاحتلال أعاق دخول قافلة أممية محملة بالأدوية والوقود.

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وأضاف أن سيارات الإسعاف الآن دون وقود، مما يعيق إنقاذ الجرحى مبينا أن الوقود في قطاع غزة يكفي فقط لـ24 ساعة.