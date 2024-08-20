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صحة غزة: الوقود في القطاع يكفي فقط لـ24 ساعة

سيارة اسعاف مدمرة في غزة
سيارة اسعاف مدمرة في غزة
الثلاثاء، 20-08-2024 04:59 م
الوكيل الإخباري-    قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش في غزة ان الوقود في القطاع يكفي فقط لـ24 ساعة.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات الثلاثاء ، ان الاحتلال أعاق دخول قافلة أممية محملة بالأدوية والوقود، وسيارات الإسعاف الآن دون وقود، مما يعيق إنقاذ الجرحى.
gnews

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