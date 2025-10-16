"صحة غزة" تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم إسرائيل الخميس

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم إلى الأسر.
وأشارت إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التعذيب، والضرب، وتكبيل الأيدي، وتغطية العيون.
وأضافت أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية أربعة شهداء من قبل ذويهم.
