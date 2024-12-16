صحة غزة تحذر من تدهور الأوضاع في مستشفيات القطاع

الوكيل الإخباري- حذر مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور مروان الهمص، من تدهور الأوضاع الصحية في المستشفيات، في ظل النقص الكبير في المستلزمات الطبية والعلاجات، وتعطل العديد من الأجهزة الطبية.

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وأوضح الهمص في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي في غزة يواجه تحديات خطيرة نتيجة للحصار المستمر والظروف الاقتصادية الصعبة.



وأكد أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية الضرورية لإنقاذ حياة المرضى.