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صحة غزة تحذر من تدهور الأوضاع في مستشفيات القطاع

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 16-12-2024 08:48 م

الوكيل الإخباري-   حذر مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور مروان الهمص، من تدهور الأوضاع الصحية في المستشفيات، في ظل النقص الكبير في المستلزمات الطبية والعلاجات، وتعطل العديد من الأجهزة الطبية.

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وأوضح الهمص في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي في غزة يواجه تحديات خطيرة نتيجة للحصار المستمر والظروف الاقتصادية الصعبة.


وأكد أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية الضرورية لإنقاذ حياة المرضى.


ودعا الهمص المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الدعم اللازم للمستشفيات في غزة، مؤكداً أهمية توفير المستلزمات الطبية والعلاجات لإنقاذ الأرواح وتحسين الظروف الصحية.

 
gnews

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