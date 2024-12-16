صحة غزة تحذر من تدهور الأوضاع في مستشفيات القطاع

وأكد أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية الضرورية لإنقاذ حياة المرضى.
ودعا الهمص المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الدعم اللازم للمستشفيات في غزة، مؤكداً أهمية توفير المستلزمات الطبية والعلاجات لإنقاذ الأرواح وتحسين الظروف الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم قريتين بنابلس
-
الاحتلال يقتحم شرقي الخليل
-
ربع الإسرائيليين تحت خط الفقر
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 45,028 والإصابات إلى 106,962
-
الاحتلال يستولي على 47 دونما من أراضي قلقيلية
-
الشيخ خالد نبهان يلتحق بحفيدته "روح الروح"
-
الدفاع المدني في غزة يستنكر ادعاءات إسرائيل لتبرير استهداف مركزه بالنصيرات
-
الاحتلال يهدم ستة منازل في عناتا شمال القدس