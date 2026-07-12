"صحة غزة" تطلق تحذيرًا أخيرًا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأحد، تحذيراً أخيراً من "الشلل التام" الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف، بعد أن تحولت المركبات المتبقية إلى ركام متهالك لم يعد صالحاً للاستخدام اليومي، مما يهدد بقطع شريان الحياة بين المرضى والمستشفيات

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