"صحة غزة" تطلق تحذيرًا أخيرًا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الحصار المستمر، والاستهداف المباشر، وتراكم الأعطال الفنية، ومنع إدخال الإطارات والبطاريات وقطع الغيار والزيوت، أسفر عن خروج 70% من مركبات الوزارة عن الخدمة تماماً.
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