 
الأربعاء 2024-10-02 04:04 م
 

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع في يومها الـ 362

دمار كبير في قطاع غزة بين المنازل
دمار كبير في قطاع غزة بين المنازل
الأربعاء، 02-10-2024 02:54 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة اليوم الأربعاء إلى 41689 شهيداً، و96625 مصابا وفقا لآخر تحديث نشرته وزارة الصحة في غزة.اضافة اعلان


وجاء في تقرير وزارة الصحة أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 51 قتيلا 165 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفت البيان إلى أن "حصيلة ما وصل للمشافي نتيجة المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خلال توغلها في مناطق بمحافظة خان يونس (قيزان النجار-المنارة-معن) فجر اليوم 51 شهيداً و82مصابا".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

روسيا اليوم
 
gnews

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