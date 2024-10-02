صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع في يومها الـ 362

وجاء في تقرير وزارة الصحة أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 51 قتيلا 165 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".
ولفت البيان إلى أن "حصيلة ما وصل للمشافي نتيجة المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خلال توغلها في مناطق بمحافظة خان يونس (قيزان النجار-المنارة-معن) فجر اليوم 51 شهيداً و82مصابا".
وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.
وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.
روسيا اليوم
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