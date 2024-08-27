صحة غزة: عدد الشهداء بلغ 40 ألفا و476 شهيدا

وأشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفا و476 شهيدا وإلى 90 ألفا و647 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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