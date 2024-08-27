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صحة غزة: عدد الشهداء بلغ 40 ألفا و476 شهيدا

غزة
غزة
الثلاثاء، 27-08-2024 01:17 م

الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.

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وأشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفا و476 شهيدا وإلى 90 ألفا و647 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 
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