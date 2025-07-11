صحة غزة: كميات الوقود لا تلبي أدنى احتياجات المستشفيات

07:16 م

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة في غزة، أن كميات الوقود التي تدخل القطاع لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المستشفيات؛ مما يضطرها إلى اتباع سياسات ترشيد وتقشف، مما يؤدي إلى تأجيل أو توقف بعض الخدمات. اضافة اعلان



وأشارت في بيان اليوم الجمعة، إلى انخفاض القدرة على تشغيل عدد كاف من سيارات الإسعاف مما يضطر المواطنين إلى نقل المصابين والمرضى على العربات التي تجرها الحيوانات.

وأوضحت أن هذا الأمر يجعل المرضى دوما وخاصة الذين تعتمد حياتهم على أجهزة دعم الحياة في العناية المركزة وغيرها من الأقسام على حافة الموت حيث يتم التوريد لهذه الكميات المجتزأة يوما بيوم و يجعل الجميع يعمل تحت الضغط و الخطر المحدق بشكل دائم.

وناشدت الوزارة، جميع المؤسسات لوضع حد لهذه السياسة والكارثة المستمرة وتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف بما يحقق إنقاذ الأرواح.