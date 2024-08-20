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صحة غزة: لا نزال ننتظر وصول لقاحات مكافحة شلل الأطفال

أرشيفية
لقاح شلل الأطفال
الثلاثاء، 20-08-2024 10:44 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إنها لا تزال بانتظار وصول اللقاحات الخاصة بحملة مكافحة مرض شلل الأطفال.

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وأكدت الوزارة أن حملة التطعيم تحتاج إلى ظروف آمنة كي تصل الطواقم الطبية لكل طفل، وهذا يتطلب وقفا لإطلاق النار خلال فترة تنفيذ حملة التطعيم.

gnews

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