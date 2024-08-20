صحة غزة: لا نزال ننتظر وصول لقاحات مكافحة شلل الأطفال

وأكدت الوزارة أن حملة التطعيم تحتاج إلى ظروف آمنة كي تصل الطواقم الطبية لكل طفل، وهذا يتطلب وقفا لإطلاق النار خلال فترة تنفيذ حملة التطعيم.
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