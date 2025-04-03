الخميس 2025-04-03 03:57 م
 

صحة غزة: مئة شهيد بالقطاع خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 12:55 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جثامين 100 شهيد و 138 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بلغت 1163 شهيدا و 2735 جريحا.

وكالات
 
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