صحة غزة: مئة شهيد بالقطاع خلال 24 ساعة

وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بلغت 1163 شهيدا و 2735 جريحا.
وكالات
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