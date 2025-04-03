صحة غزة: مئة شهيد بالقطاع خلال 24 ساعة

12:55 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جثامين 100 شهيد و 138 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بلغت 1163 شهيدا و 2735 جريحا.



وكالات

