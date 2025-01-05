صحة غزة: مدير مستشفى كمال عدوان شوهد في سجن "سدي تيمان"

وأشار البرش " إلى أن أبو صفية شوهد في سجن "سدي تيمان" الإسرائيلي وظهرت آثار الضرب والتعذيب على جسده، لكن الاحتلال الإسرائيلي أنكر اعتقاله ثم اعترف بذلك.
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