 
الأحد 2025-01-05 05:35 م
 

صحة غزة: مدير مستشفى كمال عدوان شوهد في سجن "سدي تيمان"

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بغزة
حسام أبو صفية
الأحد، 05-01-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-   طالب المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الأحد، بالتحرك الفعلي لإطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، وليس فقط إدانة اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأشار البرش " إلى أن أبو صفية شوهد في سجن "سدي تيمان" الإسرائيلي وظهرت آثار الضرب والتعذيب على جسده، لكن الاحتلال الإسرائيلي أنكر اعتقاله ثم اعترف بذلك.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

فلسطين صحة غزة: مدير مستشفى كمال عدوان شوهد في سجن "سدي تيمان"

مديرية الامن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الحكومة تؤكد الإفراج عن الطبيب البلوي

الطفيلة

أخبار محلية "إعمار الطفيلة" تباشر بإجراءات مشروع المدرسة النموذجية

ت

أسواق ومال تقرير: عدد الدول المحاربة للدولار تجاوز عدد المؤيدة له

ع7

فن ومشاهير لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن نهائيا بسبب ظروفه الصحية



 




الأكثر مشاهدة