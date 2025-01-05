صحة غزة: مدير مستشفى كمال عدوان شوهد في سجن "سدي تيمان"

الوكيل الإخباري- طالب المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الأحد، بالتحرك الفعلي لإطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، وليس فقط إدانة اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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