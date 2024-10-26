 
السبت 2024-10-26 06:40 م
 

صحة غزة: مستشفيات شمال القطاع تحولت لمقابر

قصف على غزة
غزة
السبت، 26-10-2024 06:08 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات شمال القطاع تحولت إلى مقابر جماعية ولا غرف لعلاج الجرحى والمرضى.

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وفي السياق ، اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور محمد عبيد واقتادته إلى جهة مجهولة.

 
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