صحة غزة: مغادرة 30 مريضا و51 مرافقا لتلقي العلاج خارج قطاع غزة عبر رفح

06:38 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن مغادرة 30 مريضاً و51 مرافقاً للعلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح. اضافة اعلان





وقالت الوزارة إنه غادر صباح اليوم 30 مريضاً يرافقهم 51 مرافقاً عبر معبر رفح، لاستكمال رحلة علاجهم في الخارج.



وأضافت الوزارة بأن لجنة التحويلات الطبية بوزارة الصحة تواصل جهودها المكثفة في إدارة ومتابعة ملف سفر المرضى، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات المغادرة للحالات التي تستدعي العلاج خارج القطاع.



وأكدت الوزارة أن أعداداً كبيرة من المرضى والجرحى ما زالت بانتظار السماح لها بالسفر لتلقي العلاج، مجددةً دعوتها إلى تسريع إجراءات خروجهم بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، ويحفظ حقهم في العلاج والحياة.





