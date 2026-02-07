السبت 2026-02-07 05:40 م

"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى

"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى
"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى
 
السبت، 07-02-2026 03:32 م
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن كثيرا من الأدوية والمستهلكات الطبية في القطاع نفدت ما يهدد حياة آلاف من المرضى.اضافة اعلان


وأضافت في بيان اليوم السبت، أن 46 بالمئة من قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفريا، فيما بلغ العجز في المستهلكات الطبية 66 بالمئة، و84 بالمئة في المواد المخبرية وبنوك الدم.

وأكدت أن ما يصل إلى مستشفيات القطاع من أدوية لا يتجاوز كميات محدودة لا يمكنها تلبية الاحتياجات الفعلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

وبينت أن خدمات علاج السرطان وأمراض الدم، والجراحة، والعمليات، والعناية المركزة، إضافة إلى الرعاية الصحية الأولية، تأتي في مقدمة القطاعات الأكثر تضررا جراء هذه الأزمة المتفاقمة.

وناشدت الوزارة الجهات المعنية والمنظمات الدولية التدخل العاجل لتعزيز الأرصدة الدوائية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، بما يضمن الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز "مطمئنة" للفتيات

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز "مطمئنة" للفتيات

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك

بدء خصخصة خدمات النظافة في عمّان اعتباراً من مطلع نيسان

خاص بالوكيل بدء خصخصة خدمات النظافة في عمّان اعتباراً من مطلع نيسان

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي وسط عمّان

شؤون برلمانية العين الجندي تشارك في المؤتمر التعليمي الخامس

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية حوار شبابي في العقبة لمناقشة تطوير لجان الأحياء

طهران تأمل بمواصلة المفاوضات مع واشنطن وتشدد على خطوطها الحمر

عربي ودولي طهران تأمل بمواصلة المفاوضات مع واشنطن وتشدد على خطوطها الحمر

نائب الملك يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية نائب الملك يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

غرفة صناعة عمان

اقتصاد محلي وفد صناعي أردني يزور الكويت الاثنين المقبل



 






الأكثر مشاهدة