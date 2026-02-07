"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى

وأضافت في بيان اليوم السبت، أن 46 بالمئة من قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفريا، فيما بلغ العجز في المستهلكات الطبية 66 بالمئة، و84 بالمئة في المواد المخبرية وبنوك الدم.
وأكدت أن ما يصل إلى مستشفيات القطاع من أدوية لا يتجاوز كميات محدودة لا يمكنها تلبية الاحتياجات الفعلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
وبينت أن خدمات علاج السرطان وأمراض الدم، والجراحة، والعمليات، والعناية المركزة، إضافة إلى الرعاية الصحية الأولية، تأتي في مقدمة القطاعات الأكثر تضررا جراء هذه الأزمة المتفاقمة.
وناشدت الوزارة الجهات المعنية والمنظمات الدولية التدخل العاجل لتعزيز الأرصدة الدوائية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، بما يضمن الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,027 والإصابات إلى 171,651 منذ بدء العدوان
-
مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل صادمة لاعتداء يائير نتنياهو على والده
-
"اليونيسف": أطفال غزة يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية ويعانون انهيارا شاملا
-
عشرات آلاف المصلين يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة
-
قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة
-
الأمم المتحدة: أعلى نسبة تهجير في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين الشهر الماضي
-
الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ