"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن كثيرا من الأدوية والمستهلكات الطبية في القطاع نفدت ما يهدد حياة آلاف من المرضى.





وأضافت في بيان اليوم السبت، أن 46 بالمئة من قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفريا، فيما بلغ العجز في المستهلكات الطبية 66 بالمئة، و84 بالمئة في المواد المخبرية وبنوك الدم.



وأكدت أن ما يصل إلى مستشفيات القطاع من أدوية لا يتجاوز كميات محدودة لا يمكنها تلبية الاحتياجات الفعلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.



وبينت أن خدمات علاج السرطان وأمراض الدم، والجراحة، والعمليات، والعناية المركزة، إضافة إلى الرعاية الصحية الأولية، تأتي في مقدمة القطاعات الأكثر تضررا جراء هذه الأزمة المتفاقمة.



وناشدت الوزارة الجهات المعنية والمنظمات الدولية التدخل العاجل لتعزيز الأرصدة الدوائية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، بما يضمن الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.



