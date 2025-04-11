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صحة غزة: وصول 26 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

قصف على غزة
غزة
 
الجمعة، 11-04-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول مستشفيات القطاع 26 شهيدا، منهم 6 شهداء انتشال، و 106 إصابات خلال 24 ساعة.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

 
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