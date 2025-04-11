صحة غزة: وصول 26 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
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