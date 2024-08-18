صحة غزة: وضع وبائي مرعب داخل القطاع والقادم أخطر

وتحدث صلاح عن انتشار الأوبئة بشكل كبير جدا داخل القطاع ، مشيراً إن شلل الأطفال هو أحد الأمراض الوبائية المتقدمة لانتشار هذه الأوبئة.
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