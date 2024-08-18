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صحة غزة: وضع وبائي مرعب داخل القطاع والقادم أخطر

جانب من غارات الاحتلال على غزة
غزة
الأحد، 18-08-2024 06:58 م
الوكيل الإخباري-   وصف عضو لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في قطاع غزة معتصم صلاح، الأحد، الوضع الوبائي داخل القطاع بـ"المرعب"، موضحا أن الوضع القادم وبائيا هو الأخطر.

وتحدث صلاح عن انتشار الأوبئة بشكل كبير جدا داخل القطاع ، مشيراً  إن شلل الأطفال هو أحد الأمراض الوبائية المتقدمة لانتشار هذه الأوبئة.
gnews

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