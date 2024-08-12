صحة غزة: 142 شهيدا و150 مصابا خلال 48 ساعة

12:52 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 142 شهيدا و150 مصابا خلال 48 ساعة.



وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان على غزة ارتفع إلى 39 ألف و897 شهيدا و92 ألف و152 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.