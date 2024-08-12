صحة غزة: 142 شهيدا و150 مصابا خلال 48 ساعة

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان على غزة ارتفع إلى 39 ألف و897 شهيدا و92 ألف و152 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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