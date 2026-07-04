"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، وصول 16 شهيدا و16 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

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