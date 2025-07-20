"صحة غزة": 18 وفاة بسبب الجوع خلال الساعات الـ24 الماضية

وأكدت في بيان اليوم الأحد، استشهاد 86 شخصا بينهم 76 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وحمّلت الوزارة الاحتلال والمجتمع الدولي، المسؤولية عن هذه المجزرة الصامتة، مطالبة بفتح المعابر فورًا لإدخال الغذاء والدواء.
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