"صحة غزة": 18 وفاة بسبب الجوع خلال الساعات الـ24 الماضية

05:29 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إنها سجلت 18 حالة وفاة في القطاع، بسبب الجوع خلال الساعات الـ24 الماضية. اضافة اعلان





وأكدت في بيان اليوم الأحد، استشهاد 86 شخصا بينهم 76 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية.



وحمّلت الوزارة الاحتلال والمجتمع الدولي، المسؤولية عن هذه المجزرة الصامتة، مطالبة بفتح المعابر فورًا لإدخال الغذاء والدواء.

