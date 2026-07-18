"صحة غزة": 19 شهيدا و16 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية

وأشارت "صحة غزة" إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,144 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,703 إصابات، وسُجلت 802 حالة انتشال.
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي
-
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
-
"صحة غزة": 4 شهداء و28 مصابا خلال الساعات الماضية
-
3 شهداء وعدة إصابات في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة
-
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
-
13 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
-
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين
-
مستوطنون يعطبون إطارات مركبات شرقي نابلس