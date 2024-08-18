صحة غزة: 25 شهيد و72 مصاب خلال 24 ساعة

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 40 ألف و99 شهيدا و92 ألف و609 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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