صحة غزة: 25 شهيد و72 مصاب خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين وصل منهما إلى المستشفيات 25 شهيدا و72 مصابا خلال 24 ساعة.



وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 40 ألف و99 شهيدا و92 ألف و609 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.