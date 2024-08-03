 
السبت 2024-08-03 03:59 م
 
 

صحة غزة: 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة
غزة




 

السبت، 03-08-2024 12:55 م

 الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 31 شهيدا و62 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 39 ألفا و550 شهيدا، وأما المصابون فقد بلغوا 91 ألفا و280 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي القناة 12: شركة الطيران الإسبانية تلغي رحلات إلى إسرائيل

أديل

فن ومشاهير شاهد جماهير ميونيخ تُبكي أديل

شيرين عبدالوهاب

فن ومشاهير إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في إسطنبول

تنظيف البشرة

المرأة والجمال حماية البشرة من تأثيرات التغيّر المناخي... نصائح ذهبية

مهرجان جرش

أخبار محلية قدمت "ليلة في حب ام كلثوم".. الموسيقى العربية تتجلّى في مهرجان جرش

زعل وخضرا

أخبار محلية "زعل وخضرة" تتألق في مهرجان جرش في مسرحية "ترند"

وزير الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية الخرابشة ينفذ زيارة تفقدية لبئر حمزة النفطي في الأزرق

الرياضة

المرأة والجمال بهذه الطرق يمكنك النجاح في الرياضة والاهتمام بجمالك





 


 



الأكثر مشاهدة