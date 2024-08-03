صحة غزة: 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 31 شهيدا و62 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 39 ألفا و550 شهيدا، وأما المصابون فقد بلغوا 91 ألفا و280 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



