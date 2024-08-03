صحة غزة: 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 39 ألفا و550 شهيدا، وأما المصابون فقد بلغوا 91 ألفا و280 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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