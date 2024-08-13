صحة غزة: 32 شهيدا و88 مصابا خلال 24 ساعة

02:25 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين في القطاع، وصل منهما للمستشفيات 32 شهيدا و88 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 39 ألفا و929 شهيدا و92 ألفا و240 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.