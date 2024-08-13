صحة غزة: 32 شهيدا و88 مصابا خلال 24 ساعة

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 39 ألفا و929 شهيدا و92 ألفا و240 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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