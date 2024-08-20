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صحة غزة: 34 شهيدا و114 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة
غزة
الثلاثاء، 20-08-2024 12:08 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بالقطاع وصل منها إلى المستشفيات 34 شهيدا و114 مصابا خلال 24 ساعة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 40 ألفا و173 شهيدا و92 ألفا و857 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
gnews

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