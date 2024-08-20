صحة غزة: 34 شهيدا و114 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 40 ألفا و173 شهيدا و92 ألفا و857 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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