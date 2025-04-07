الإثنين 2025-04-07 05:57 م
 

صحة غزة: 37% من الأدوية رصيدها صفر

غزة
غزة
 
الإثنين، 07-04-2025 04:46 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 37 بالمئة من الأدوية و59 بالمئة من المهام الطبية في القطاع رصيدها صفر.

اضافة اعلان


وقالت في بيان صدر اليوم الاثنين بعنوان "في يوم الصحة العالمي.. قطاع غزة بلا دواء وتداعيات خطيرة وكارثية ستضاف للوضع الصحي والإنساني المتدهور"، إن 54 بالمئة من أدوية السرطان وأمراض الدم، و40 بالمئة من أدوية الرعاية الأولية، و51 بالمئة من أدوية خدمات صحة الأم والطفل رصيدها صفر.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة البيئة

أخبار محلية اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات اليرموك

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية مدير الأحوال المدنية يلتقي لجنة كرامة للمتقاعدين العسكريين

خلال لقائه وفدا شعبيا من محافظة الزرقاء

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك يعزز مناعته الداخلية ويكرّس المشاركة المجتمعية ويجسّد مواقف راسخة تجاه قضايا أمته

الرمثا

أخبار محلية لقاء توعوي في الرمثا حول عمل المشاريع الخاصة

غزة

فلسطين صحة غزة: 37% من الأدوية رصيدها صفر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية انفوجرافيك لوزارة التعليم العالي يوثق إنجازاتها في آذار الماضي

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يتفقد مدرسة وصفي التل الثانوية



 
 





الأكثر مشاهدة