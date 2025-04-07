صحة غزة: 37% من الأدوية رصيدها صفر

وقالت في بيان صدر اليوم الاثنين بعنوان "في يوم الصحة العالمي.. قطاع غزة بلا دواء وتداعيات خطيرة وكارثية ستضاف للوضع الصحي والإنساني المتدهور"، إن 54 بالمئة من أدوية السرطان وأمراض الدم، و40 بالمئة من أدوية الرعاية الأولية، و51 بالمئة من أدوية خدمات صحة الأم والطفل رصيدها صفر.
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