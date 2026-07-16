الخميس 2026-07-16 02:06 م

"صحة غزة": 4 شهداء و28 مصابا خلال الساعات الماضية

غزة
غزة
 
الخميس، 16-07-2026 01:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، وصول 4 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

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وأشارت "صحة غزة" إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,127 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,643 إصابة، وسُجلت 800 حالة انتشال.

 
 


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