"صحة غزة": 4 شهداء و28 مصابا خلال الساعات الماضية

وأشارت "صحة غزة" إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,127 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,643 إصابة، وسُجلت 800 حالة انتشال.
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