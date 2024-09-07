صحة غزة: 4 مجازر خلال 48 ساعة

وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40.939 شهيدا و94.616 مصابا منذ 7 أكتوبر
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس السابق للشاباك: علينا وقف القتال في غزة الآن
-
غضب دولي واسع ضد إسرائيل بعد استشهاد الناشطة عائشة نور
-
شهداء ومصابون في غارة على غربي النصيرات
-
10شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم شرقي نابلس
-
في اليوم الـ337 للعدوان.. الاحتلال يواصل قصف مناطق عدة في غزة
-
رابطة العالم الإسلامي تُدين قصف قوات الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة
-
الجامعة العربية تحذر من مخاطر حقيقية لاندلاع حرب إقليمية جراء الوضع في غزة