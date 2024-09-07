صحة غزة: 4 مجازر خلال 48 ساعة

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال 48 ساعة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و162 مصابا.

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