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صحة غزة: 4 مجازر خلال 48 ساعة

غزة
غزة
السبت، 07-09-2024 12:27 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال 48 ساعة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و162 مصابا.

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وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40.939 شهيدا و94.616 مصابا منذ 7 أكتوبر

 
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