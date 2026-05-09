"صحة غزة": 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية

وأشارت إلى أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72,736 شهيدا، و172,535 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.
ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 850 شهيدا، والجرحى إلى 2,433، في حين جرى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض.
وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
