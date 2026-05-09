السبت 2026-05-09 11:38 ص

صحة غزة: 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية

"صحة غزة": 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية
غزة
 
السبت، 09-05-2026 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، إضافة إلى 15 جريحا.اضافة اعلان


وأشارت إلى أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72,736 شهيدا، و172,535 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 850 شهيدا، والجرحى إلى 2,433، في حين جرى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"صحة غزة": 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية

فلسطين صحة غزة: 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية

جانب من المضبوطات.

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل" تعاملت مع 15 نزاعا عماليا في الربع الأول من 2026

نمو صادرات "صناعة عمّان" بنسبة 9.2% بالثلث الأول من 2026

اقتصاد محلي نمو صادرات "صناعة عمّان" بنسبة 9.2% بالثلث الأول من 2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى جنوب لبنان

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى جنوب لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو

عربي ودولي ماكرون يتوجه إلى الإسكندرية لافتتاح جامعة فرنكوفونية

%57 نسبة ارتفاع زوار جبل القلعة خلال شهرين

أخبار محلية %57 نسبة ارتفاع زوار جبل القلعة خلال شهرين



 
 






الأكثر مشاهدة

 