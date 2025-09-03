الأربعاء 2025-09-03 12:16 م
 

صحة غزة: 6 شهداء بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية

صحة غزة: 6 وفيات جديدة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية
ارشيفية
 
الأربعاء، 03-09-2025 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل واحد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع إجمالي وفيات سوء التغذية في قطاع غزة إلى 367 شهيدًا، من بينهم 131 طفلًا.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، سُجّلت 89 حالة وفاة، من بينهم 16 طفلًا.
 
 
