صحة غزة: 6 شهداء بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع إجمالي وفيات سوء التغذية في قطاع غزة إلى 367 شهيدًا، من بينهم 131 طفلًا.
ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، سُجّلت 89 حالة وفاة، من بينهم 16 طفلًا.
