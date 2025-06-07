صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة

وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,772 شهيدًا، إضافة إلى 125,834 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.
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