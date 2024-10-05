 
السبت 2024-10-05 11:19 ص
 

صحفيو غزة في مرمى الإبادة الجماعية .. إسرائيل تقتل الشاهد لطمس المشهود

درع الوقاية لأحد الصحفيين في قطاع غزة
درع الوقاية لأحد الصحفيين في قطاع غزة
السبت، 05-10-2024 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   رغم الحماية التي يجب أن يتمتعوا بها، لم يتوانَ جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين على مدار عام من حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.اضافة اعلان


ومنذ اندلاع الحرب المدعومة بشكل مطلق من أمريكا، ونتيجة للعمليات الإسرائيلية، استشهد 174 صحفيا فلسطينيا في القطاع، وأصيب أكثر من 190 آخرون، فيما دُمرت 87 مؤسسة إعلامية، بحسب إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ورغم تلك الاستهدافات، تأكد للعالم أن "الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، تمكنوا من اختراق حاجز الخوف والإرهاب، الذي حاول الاحتلال فرضه عليهم".

الأناضول 
 
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