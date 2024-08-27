صحف عالمية تكتب عن طبيعة الرد الإيراني المرتقب على إسرائيل

الوكيل الإخباري- سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على التطورات التي تشهدها المنطقة، وعلى الرد الإيراني المرتقب على إسرائيل، بعد أن رد حزب الله اللبناني بهجوم جوي بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي.

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وكتبت "وول ستريت جورنال" أن كل الأنظار تتجه نحو إيران بعد رد حزب الله، ونقلت عن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين قوله إن "إيران ربما لا تفكر في شن هجوم مباشر على إسرائيل، وقد يكون الرد الإيراني عبر استهداف مسؤول إسرائيلي كبير".



وكانت إيران قالت إنها سترد على إسرائيل "ردا مؤلما" انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.



وفي صحيفة "واشنطن بوست"، يرى تقرير أن احتمال الانزلاق إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله أبعد قليلا لكن الردود المدروسة بينهما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبعد التهديدات الإقليمية القائمة.

وكشفت "الغارديان" في تقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى كثيرا من الانتقادات على خلفية الرد الإسرائيلي على حزب الله الذي وصف داخل إسرائيل بالمحدود.



ويقول منتقدو نتنياهو إن "الوضع على الحدود الشمالية باق على حاله ولن يتمكن عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق من العودة إليها".



وبشأن انتشار عدوى شلل الأطفال في غزة، نشرت "نيويورك تايمز" تقريرا جاء فيه أن التحدي أمام مساعي مواجهة انتشار العدوى بعد وصول اللقاحات هو توزيعها ونجاح حملة التلقيح.



ويبرز التقرير تحذيرات وزارة الصحة في غزة من أن اللقاحات وحدها قد لا تكون فعالة في ظل نقص المياه النظيفة ومستلزمات النظافة الشخصية ومشاكل الصرف الصحي وجمع النفايات.



ومن جهة أخرى، كتبت "تايمز أوف إسرائيل" عما قالت إنها تحذيرات خبراء من أن الاقتصاد الإسرائيلي معرض لمخاطر شديدة في ظل استمرار حرب غزة.



ويذكر الخبراء -الذين استندت إليهم الصحيفة- زيادة العجز وتأثر قطاع السياحة واضطرار كثير من الشركات الصغيرة إلى وقف نشاطها، بالإضافة إلى تضرر عمليات الشحن، ويعتبرونها عوامل مهددة لقدرة اقتصاد إسرائيل على الصمود لفترة أطول، حسب الصحيفة الإسرائيلية.