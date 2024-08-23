صحيفة أمريكية: مليونا شخص من غزة أصبحوا محصورين بـ15 ميلا مربعا

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
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