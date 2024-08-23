صحيفة أمريكية: مليونا شخص من غزة أصبحوا محصورين بـ15 ميلا مربعا

10:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/700547 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن مليونا شخص من سكان غزة أصبحوا محصورين في مساحة 15 ميلا مربعا. اضافة اعلان





وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.