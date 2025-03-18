صحيفة عبرية تكشف كواليس استئناف إسرائيل عدوانها على غزة

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر إسرائيلية كواليس استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.

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وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل رفضت اتفاقا انتقائيا للإفراج عن رهائن يحملون الجنسية الأميركية.



وأضافت أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية أن الجهود الدبلوماسية قد استنفدت، لافتة إلى أن المجلس الوزاري المصغر خول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع لتحديد موعد تجديد القتال.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار استئناف القتال اتخذ أمس الاثنين في اجتماع عقده نتنياهو في وزارة الدفاع بتل أبيب.



وأوضحت أن تجدد القتال في غزة تم تنسيقه مع الإدارة الأميركية وواشنطن وافقت على ذلك، مشددة على أن إسرائيل تجدد القتال في غزة دون ضغط أميركي لإدخال المساعدات وهذا قد يساعد في الجهد الحربي.