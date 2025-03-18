صحيفة عبرية تكشف كواليس استئناف إسرائيل عدوانها على غزة

وأضافت أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية أن الجهود الدبلوماسية قد استنفدت، لافتة إلى أن
وأوضحت أن تجدد القتال في غزة تم تنسيقه مع الإدارة الأميركية وواشنطن وافقت على ذلك، مشددة على أن إسرائيل تجدد القتال في غزة دون ضغط أميركي لإدخال المساعدات وهذا قد يساعد في الجهد الحربي.
وبيّنت أن خطة الجيش تقضي بتقدم القوات داخل القطاع وتطهير منطقة معينة ونقل المدنيين لمناطق إنسانية.
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