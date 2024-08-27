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صحيفة عبرية: نتنياهو أرسل فريق التفاوض بمخطط مرفوض

نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الثلاثاء، 27-08-2024 10:04 ص

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أرسل فريق التفاوض إلى القاهرة بمخطط تم رفضه قبل أشهر.

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وقالت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو كلف فريق التفاوض بأن يعرض الخطوط العريضة المقبولة لديه لمحور نتساريم.


وأضافت أن فريق التفاوض الإسرائيلي رفض الاقتراح لكن نتنياهو أصر على إحالته للوسطاء الذين رفضوه رفضا قاطعا.

 
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