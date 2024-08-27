صحيفة عبرية: نتنياهو أرسل فريق التفاوض بمخطط مرفوض

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أرسل فريق التفاوض إلى القاهرة بمخطط تم رفضه قبل أشهر.

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وقالت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو كلف فريق التفاوض بأن يعرض الخطوط العريضة المقبولة لديه لمحور نتساريم.