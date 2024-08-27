صحيفة عبرية: نتنياهو أرسل فريق التفاوض بمخطط مرفوض

وقالت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو كلف فريق التفاوض بأن يعرض الخطوط العريضة المقبولة لديه لمحور نتساريم.
وأضافت أن فريق التفاوض الإسرائيلي رفض الاقتراح لكن نتنياهو أصر على إحالته للوسطاء الذين رفضوه رفضا قاطعا.
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