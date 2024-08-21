صدامات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم المحتجين على التجنيد

05:40 م

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الوكيل الإخباري- نشبت صدامات بين متظاهرين من المتزمتين اليهود المعروفين بـ"الحريديم" وعناصر الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء بالقرب من مكتب للتجنيد في القدس خلال مظاهرة احتجاجية شارك فيها مئات الحريديم ضد قرار تجنيدهم وإلزام عدد منهم بالخدمة العسكرية. اضافة اعلان





وقالت مراسلة الجزيرة في القدس إن الشرطة الإسرائيلية فرقت المحتجين بعد أن أغلقوا مسارا للقطار الخفيف، وتقاطع طرق في موقع المظاهرة باستخدام مياه الصرف الصحي.