صدامات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم المحتجين على التجنيد

وقالت مراسلة الجزيرة في القدس إن الشرطة الإسرائيلية فرقت المحتجين بعد أن أغلقوا مسارا للقطار الخفيف، وتقاطع طرق في موقع المظاهرة باستخدام مياه الصرف الصحي.
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