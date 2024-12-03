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صفارات الإنذار تدوي في إيرز بغلاف غزة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 09:18 م
الوكيل الإخباري-   أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في إيرز بغلاف غزة.اضافة اعلان


من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة.

وعقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر/أيلول 2005، أنشأ الاحتلال "منطقة عازلة" على طول الحدود البرية، وبقيت عشرات المستوطنات القريبة من القطاع التي يطلق عليها الآن غلاف غزة، ويبلغ عددها نحو 50 مستوطنة، وتقع في مسافة تبلغ نحو 40 كيلومترا في محيط القطاع.
 
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