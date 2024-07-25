⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697448 الوكيل الاخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى. اقرأ أيضاً النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين الذهب عالمياً يتراجع وسط جني أرباح وترقب لبيانات اقتصادية أميركية بنك كندا يخفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5% ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض صفارات الإنذار تدوي مجددا بشمال إسرائيل قوات الاحتلال تقتحم تقوع شرق بيت لحم الاحتلال يستهدف فلسطينيين يجمعون الحطب في غزة صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى