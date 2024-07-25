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صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
الخميس، 25-07-2024 10:23 ص

 

الوكيل الاخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى.
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