 
السبت 2024-10-05 03:54 م
 

صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي ان صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بحيفا ومحيطها.

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وبينت  الجبهة الداخلية الإسرائيلية ان صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان وحيفا وخليجها بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

 
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