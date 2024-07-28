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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 28-07-2024 01:08 م

 

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة ان صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه بغلاف غزة جنوبي إسرائيل.
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