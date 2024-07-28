صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697709 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة ان صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه بغلاف غزة جنوبي إسرائيل. اقرأ أيضاً مصادر طبية: 15 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الصناعة في غزة صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا شمالي القدس قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق بخان يونس ورفح